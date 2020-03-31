Коронавирус в Тульской области: региональным туроператорам субсидируют затраты

31 Март 2020 2020-03-31T18:15:38+03:00

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Региональным туроператорам субсидируют затраты на одного привлеченного в Тульскую область туриста после снятия ограничительных мер. А для классифицированных гостиниц предусмотрено уменьшение имущественного налога на 2020 год. О дополнительных мерах поддержки туриндустрии на региональном уровне говорили на рабочем совещании в правительстве региона.

На федеральном уровне предусмотрена отсрочка по уплате налогов (кроме НДС). В настоящее время составлен перечень субъектов туриндустрии, куда входят в том числе и организации, оказывающие экскурсионные услуги. Федеральным агентством по туризму создан сайт, где каждый субъект туриндустрии может проверить свои данные, введя ИНН, а, при их отсутствии, самостоятельно внести необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU