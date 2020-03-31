В Туле отца двоих детей приговорили к 100 часам обязательных работ
Безработный отец двоих детей за отказ платить алименты приговорен к 100 часам обязательных работ.
Мужчина 1989 года рождения, имея двоих детей – 5-летнюю дочь и 4-летнего сына – длительное время не выплачивал денежные средства на их содержание. Являясь трудоспособным, он также не предпринимал никаких мер по трудоустройству и не обращался в ЦЗН. В результате его долг достиг 200 тыс. рублей.
За отказ платить алименты неплательщик судебным приставом-исполнителем был привлечен к административной ответственности.
Суд, рассмотрев материалы, признал горе-отца виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Если же после отбытия наказания неплательщик снова не погасит свой долг, то в отношении него будет рассматриваться вопрос о привлечении уже к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU