В Туле отца двоих детей приговорили к 100 часам обязательных работ

31 Март 2020 2020-03-31T18:14:38+03:00

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Безработный отец двоих детей за отказ платить алименты приговорен к 100 часам обязательных работ.

Мужчина 1989 года рождения, имея двоих детей – 5-летнюю дочь и 4-летнего сына – длительное время не выплачивал денежные средства на их содержание. Являясь трудоспособным, он также не предпринимал никаких мер по трудоустройству и не обращался в ЦЗН. В результате его долг достиг 200 тыс. рублей.

За отказ платить алименты неплательщик судебным приставом-исполнителем был привлечен к административной ответственности.

Суд, рассмотрев материалы, признал горе-отца виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Если же после отбытия наказания неплательщик снова не погасит свой долг, то в отношении него будет рассматриваться вопрос о привлечении уже к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU