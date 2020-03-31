Коронавирус в Тульской области: региональное правительство проработает меры поддержки людей, потерявших работу
Алексей Дюмин провел рабочее совещание по мерам социальной поддержки граждан, а также мерам государственной поддержки бизнеса
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Региональное правительство проработает введение мер поддержки семей с детьми, субъектов малого и среднего бизнеса, граждан, потерявших работу. Такое поручение ранее дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
- Нам важно поддержать тех, кто сильнее всего пострадал в сложившейся ситуации, - подчеркнул глава региона.
Глава региона обратил внимание на рабочем совещании, что необходимо уже сейчас думать о ситуации с безработицей, которая может возникнуть в результате сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU