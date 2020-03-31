Предприятия легкой промышленности начали осваивать производство масок из тульского сырья

31 Март 2020 2020-03-31T18:03:29+03:00

Состоялось рабочее совещание по мерам социальной поддержки граждан, а также мерам государственной поддержки бизнеса

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Предприятия легкой промышленности начали осваивать производство масок из сырья, изготавливаемого в Тульской области. Об этом говорили на рабочем совещании в правительстве региона.

Что касается крупного и среднего бизнеса, работающего в области промышленного производства, то для них сложившаяся ситуация является напряженной.

При этом ожидается, что в течении ближайших нескольких месяцев тульские компании не должны ощутить значительных финансовых издержек, которые могут привести к их частичной или полной остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU