Предприятия легкой промышленности начали осваивать производство масок из тульского сырья
Состоялось рабочее совещание по мерам социальной поддержки граждан, а также мерам государственной поддержки бизнеса
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Предприятия легкой промышленности начали осваивать производство масок из сырья, изготавливаемого в Тульской области. Об этом говорили на рабочем совещании в правительстве региона.
Что касается крупного и среднего бизнеса, работающего в области промышленного производства, то для них сложившаяся ситуация является напряженной.
При этом ожидается, что в течении ближайших нескольких месяцев тульские компании не должны ощутить значительных финансовых издержек, которые могут привести к их частичной или полной остановке.
ИСТОЧНИК KP.RU