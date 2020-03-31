В Тульской области на карантине по коронавирусу находятся 1 683 человека

31 Март 2020 2020-03-31T17:53:35+03:00

Сейчас в больницах региона проходят лечение 9 пациентов

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В Тульской области 1 683 человека находятся на самоизоляции дома под наблюдением врачей.

Сейчас в больницах региона проходят лечение 9 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Ранее стало известно, что выписаны трое человек - семейную пару и ребенка. Их вылечили от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU