В Тульской области на карантине по коронавирусу находятся 1 683 человека
Сейчас в больницах региона проходят лечение 9 пациентов
Изменить размер текста:
В Тульской области 1 683 человека находятся на самоизоляции дома под наблюдением врачей.
Сейчас в больницах региона проходят лечение 9 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.
Ранее стало известно, что выписаны трое человек - семейную пару и ребенка. Их вылечили от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU