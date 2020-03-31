Актриса тульского академического театра драмы получила звание Народный артист России

31 Март 2020 2020-03-31T17:54:06+03:00

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Актриса тульского академического театра драмы Наталья Савченко получила звание Народный артист России.

- Это награда – знак признания Вашего вклада в развитие культуры страны. Вы - талантливейшая артистка, человек истинно преданный своей профессии, - говорится в поздравительном адресе ТАТД.

Наталья Савченко сыграла множество ролей в театре. Среди них: "Свои люди — сочтёмся!" (2008) — Устинья Наумовна, "Чао!" (2009) — Мадам Мартине, "Воскресение" (2012) — Графиня, "Как боги" (2014) — Алевтина Мак-Кенди и другие.

Также актриса снималась в сериалах "Громовы" (2006), "Последняя исповедь" (2006), "Завещание Ленина" (2007), "Черта" (2014—2015), "Тихий Дон" (2015).

ИСТОЧНИК KP.RU