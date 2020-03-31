В Тульской области УК платила зарплату с нарушениями

31 Март 2020 2020-03-31T17:00:00+03:00

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В Кимовске УК «Светлый город» выплачивала зарплату работникам один раз в месяц. К таким выводам пришла прокуратура по результатам проверки.

В адрес руководителя организации было внесено представление. Сейчас выплата зарплаты осуществляется не реже одного раза в полмесяца.

Директор организации привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Ему назначен штрафа в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU