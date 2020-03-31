31 Март 2020 2020-03-31T16:39:01+03:00

За последний год это уже пятый случай

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В Тульской области нашли очередной заброшенный склад ртутных ламп. На этот раз в Узловском районе.

Люминесцентные лампы находились в одном из аварийных зданий поселка 1-ая Россошинская. Лампы лежали в четырех помещениях, часть из них была разбита. Ранее здание, где были обнаружены опасные отходы, принадлежало узловской обувной фабрике.

По данному факту возбуждено административное расследование.

По словам председателя ТРОО «Экологическая защита» Вадима Баранова, за последний год это уже пятый случай обнаружения свалок ртутных ламп на территории Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU