2020-03-31T16:39:01+03:00
Происшествия

В Тульской области нашли очередной заброшенный склад ртутных ламп

За последний год это уже пятый случай
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ТРОО «Экологическая защита»Фото: ТРОО «Экологическая защита»
Изменить размер текста:

В Тульской области нашли очередной заброшенный склад ртутных ламп. На этот раз в Узловском районе.

Люминесцентные лампы находились в одном из аварийных зданий поселка 1-ая Россошинская. Лампы лежали в четырех помещениях, часть из них была разбита. Ранее здание, где были обнаружены опасные отходы, принадлежало узловской обувной фабрике.

По данному факту возбуждено административное расследование.

По словам председателя ТРОО «Экологическая защита» Вадима Баранова, за последний год это уже пятый случай обнаружения свалок ртутных ламп на территории Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле отца двоих детей приговорили к 100 часам обязательных работ
Предприятия легкой промышленности начали осваивать производство масок из тульского сырья
В Тульской области на карантине по коронавирусу находятся 1 683 человека
Актриса тульского академического театра драмы получила звание Народный артист России
Продавец тульского магазина забрала из кассы 36 500 рублей
В Тульской области УК платила зарплату с нарушениями
В Тульской области нашли очередной заброшенный склад ртутных ламп
В онлайн-режиме: тулякам предлагают сдать ГТО в домашних условиях
В тульской области начальник отделения почтовой связи присвоила более 352 тысяч рублей
В Тульской области экс-начальник центра занятости населения получала пособие за трех безработных
Коронавирус в Тульской области: прокуратура предложила подавать обращения бесконтактным способом
В Тульской области запустили виртуальное молодежное пространство «Один дома»
Юные туляки посвятили клип миру, который борется с коронавирусом
Туляк отправится в колонию за убийство на 9 лет
Туляк пойдет под суд за незаконную охоту в Тепло-Огаревском районе
Коронавирус в Туле: введен запрет на проведение ярмарок
В Туле более 600 точек общепита приостановили свою работу
Больного туберкулезом туляка отправили на лечение принудительно