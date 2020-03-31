В онлайн-режиме: тулякам предлагают сдать ГТО в домашних условиях
Конкурс проводится до 4 апреля включительно
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Центр тестирования предлагает тулякам сдать испытания комплекса ГТО в домашних условиях. А именно: посоревноваться в заочном режиме в поднимании туловища за 1 минуту - "Кто больше?".
Заявки принимаются в группе тульского Центра тестирования ГТО. Нужно прислать видео, на котором участник представляется, говорит свою ступень и делает упражнение. Специалисты проверят хронометраж, правильность выполнения, а затем объявят результат.
Конкурс проводится до 4 апреля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU