В тульской области начальник отделения почтовой связи присвоила более 352 тысяч рублей
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
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Начальник отделения почтовой связи Суворовского почтамта УФПС Тульской области – филиала АО «Почта России» обвиняется в присвоении. Женщина, используя служебное положение, похитила более 352 тысяч рублей.
Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU