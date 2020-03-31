В Тульской области экс-начальник центра занятости населения получала пособие за трех безработных
Суммарно она получила из бюджета свыше 168 тысяч рублей
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В Суворове бывшего начальника центра занятости населения обвиняют в мошенничестве. Женщина поставила на учет в качестве безработных 3 человек, не имеющих на это права, а затем получала пособие по безработице от их имени. Суммарно она получила из бюджета свыше 168 тысяч рублей. Ущерб возмещен в полном объеме.
Расследование уголовного дела в отношении женщины завершено. Оно направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU