В Тульской области экс-начальник центра занятости населения получала пособие за трех безработных

31 Март 2020 2020-03-31T15:49:54+03:00

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В Суворове бывшего начальника центра занятости населения обвиняют в мошенничестве. Женщина поставила на учет в качестве безработных 3 человек, не имеющих на это права, а затем получала пособие по безработице от их имени. Суммарно она получила из бюджета свыше 168 тысяч рублей. Ущерб возмещен в полном объеме.

Расследование уголовного дела в отношении женщины завершено. Оно направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU