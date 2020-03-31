2020-03-31T15:43:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области: прокуратура предложила подавать обращения бесконтактным способом

Обращение можно направить через интернет-приемную либо почтой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Прокуратура Тульской области предложила жителям региона подавать обращения бесконтактным способом. Это можно сделать через интернет-приемную ведомства на официальном сайте, отправить письмо почтой или опустить в один из ящиков приема обращений, расположенных в зданиях прокуратуры Тульской области, территориальных и специализированных прокуратур.

Такие меры приняты в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории региона, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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