В Тульской области запустили виртуальное молодежное пространство «Один дома»
На его платформе можно развлекаться почти целый день
В Тульской области запустили виртуальное молодежное пространство «Один дома»Фото: соцсети
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Впрочем, WEB-пространство «Один дома» - это не только развлечения: соревнования по киберспорту, онлайн-квизы и разнообразные квесты. Здесь можно в режиме онлайн заняться зарядкой под руководством профессионального тренера, поучаствовать в различных творческих конкурсах и мастер-классах.
Есть тут и серьезные акции, посвященые 75-летию Победы: «Фронтовые письма», «Письма Победы», фотопроект «Сквозь года».
В общем, каждый подросток от мала и до велика найдет тут себе развлечение! Программа ежедневно обновляется на страничке пространства в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU