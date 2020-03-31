В Тульской области запустили виртуальное молодежное пространство «Один дома»

31 Март 2020 2020-03-31T15:34:47+03:00

На его платформе можно развлекаться почти целый день

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Впрочем, WEB-пространство «Один дома» - это не только развлечения: соревнования по киберспорту, онлайн-квизы и разнообразные квесты. Здесь можно в режиме онлайн заняться зарядкой под руководством профессионального тренера, поучаствовать в различных творческих конкурсах и мастер-классах.

Есть тут и серьезные акции, посвященые 75-летию Победы: «Фронтовые письма», «Письма Победы», фотопроект «Сквозь года».

В общем, каждый подросток от мала и до велика найдет тут себе развлечение! Программа ежедневно обновляется на страничке пространства в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU