Юные туляки посвятили клип миру, который борется с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T15:28:50+03:00

в проекте «Голос. Дети», а также участвовала в записи песни для фильма «Ёлки 1914»

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Софья Фисенко и Никита Жоричев представили клип, посвященный миру, который борется с коронавирусом. Певица из Новомосковска исполнила песню "Молитва". А юный шоумен взял на себя видеоряд.

Софья Фисенко в 2016 году представила Россию на Детском Евровидении. Также участвовала в проекте «Голос. Дети», а также участвовала в записи песни для фильма «Ёлки 1914».

ИСТОЧНИК KP.RU