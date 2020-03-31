Туляк отправится в колонию за убийство на 9 лет
В Кимовске Тульской области 52-летний мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого.
По предварительным данным, на одной из городских улиц между двумя знакомыми произошел конфликт. В ходе ссоры один из них достал нож и нанес им несколько колото-резанных ранений грудной клетки и головы своему оппоненту, от которых он скончался на месте.
Суд приговорил фигуранта головного дела к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Также удовлетворен иск о взыскании морального вреда на сумму 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU