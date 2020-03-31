Туляк пойдет под суд за незаконную охоту в Тепло-Огаревском районе
Жителя Тулы обвиняют в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.
Ночью мужчина в охотничьем хозяйстве «Тепло-Огаревское» произвел отстрел трех животных, используя охотничий карабин с прицелом ночного видения. При этом у мужчины не было на добычу охотничьих ресурсов на территории хозяйства.
Затем на автомобиле знакомого браконьер вывез туши убитых им животных с территории Тепло-Огаревского района, однако был задержан сотрудниками полиции. Материальный ущерб составил 330 тысяч рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU