Туляк пойдет под суд за незаконную охоту в Тепло-Огаревском районе

31 Март 2020 2020-03-31T14:58:02+03:00

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Жителя Тулы обвиняют в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.

Ночью мужчина в охотничьем хозяйстве «Тепло-Огаревское» произвел отстрел трех животных, используя охотничий карабин с прицелом ночного видения. При этом у мужчины не было на добычу охотничьих ресурсов на территории хозяйства.

Затем на автомобиле знакомого браконьер вывез туши убитых им животных с территории Тепло-Огаревского района, однако был задержан сотрудниками полиции. Материальный ущерб составил 330 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU