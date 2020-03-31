В Туле более 600 точек общепита приостановили свою работу

31 Март 2020 2020-03-31T14:33:50+03:00

В областном центре прошел рейд по соблюдению Указа губернатора в части временного приостановления работы объектов торговли

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На время объявленной нерабочей недели в областном центре временно приостановили свою работу свыше 600 стационарных объектов общественного питания. К ним относятся рестораны, кафе, пиццерии и бары.

Также приостановлена деятельность 30 точек общепита нестационарной торговли.

Информация об объектах торговли, которые отказались временно приостанавливать свою деятельность, передана в УВД России по г. Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU