Больного туберкулезом туляка отправили на лечение принудительно

31 Март 2020 2020-03-31T14:18:30+03:00

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В Арсеньевском районе Тульской области мужчина с активной формой туберкулеза отклонялся от принудительного лечения.

Прокуратурой установлено, что на протяжении 3-х месяцев 43-летний местный житель проходил лечение в противотуберкулезном диспансере, откуда совершил самовольный уход. Больного неоднократно уведомляли о необходимости продолжать лечение и приеме тротивотуберкулезных препаратов, однако от лечения мужчина всячески уклонялся.

С целью защиты людей, проживающих в районном центре, в суд было направлено административное исковое заявление о принудительной госпитализации больного в противотуберкулезный диспансер для обследования и стационарного лечения. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU