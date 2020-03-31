Маршруток на тульских улицах становится меньше
Связано это с падением пассажиропотока и изменением расписания движения
Маршруток на тульских улицах становится меньшеФото: Алексей ФОКИН
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Накануне в тульских соцсетях распространилась новость о якобы забастовке водителей тульских маршруток, иллюстрируемая видеороликом со скоплением машин на одной из конечных остановок.
Однако в Тульском региональном транспортном союзе это известие опровергли, пояснив, что да, уменьшения количества рейсов микроавтобусов имеет место. Но связано это с корректировкой из-за временного снижения пассажиропотока.
ИСТОЧНИК KP.RU