Маршруток на тульских улицах становится меньше

31 Март 2020 2020-03-31T13:03:58+03:00

Связано это с падением пассажиропотока и изменением расписания движения

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Накануне в тульских соцсетях распространилась новость о якобы забастовке водителей тульских маршруток, иллюстрируемая видеороликом со скоплением машин на одной из конечных остановок.

Однако в Тульском региональном транспортном союзе это известие опровергли, пояснив, что да, уменьшения количества рейсов микроавтобусов имеет место. Но связано это с корректировкой из-за временного снижения пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU