Ярмарки выходного дня в Туле, возможно, временно закроют
Вызвано это режимом повышенной готовности в условиях эпидемии коронавируса
Ярмарки выходного дня в Туле, возможно, временно закроютФото: Игорь КОПЫТОВ
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Накануне в правительстве региона понимался вопрос о возможности временной приостановки работы ярмарок выходного дня, а также продажи непродовольственных товаров на розничных и оптовых рынках.
Поводом тому служит необходимое усиление мер безопасности для недопущения распространения коронавируса, а также тот факт, что продуктовые магазины сейчас вполне удовлетворяют покупательский спрос - дефицита не наблюдается.
ИСТОЧНИК KP.RU