Ярмарки выходного дня в Туле, возможно, временно закроют

31 Март 2020 2020-03-31T12:50:27+03:00

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Накануне в правительстве региона понимался вопрос о возможности временной приостановки работы ярмарок выходного дня, а также продажи непродовольственных товаров на розничных и оптовых рынках.

Поводом тому служит необходимое усиление мер безопасности для недопущения распространения коронавируса, а также тот факт, что продуктовые магазины сейчас вполне удовлетворяют покупательский спрос - дефицита не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU