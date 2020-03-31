В Тульской области не растет количество заболевших пневмонией

31 Март 2020 2020-03-31T12:43:40+03:00

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Мониторинг заболевших пневмонией не показывает выраженного роста. Об этом заявил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев на заседании оперативной группы по борьбе с коронавирусом.

В Тульской области есть более 5 тысяч тест-систем для проведения анализов у людей «группы риска» - возвращающихся из-за рубежа, контактировавших с заболевшими или имеющих диагноз «пневмония».

ИСТОЧНИК KP.RU