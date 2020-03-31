«Куликово поле» приготовило для туляков целую серию познавательных онлайн-лекций

31 Март 2020 2020-03-31T12:40:06+03:00

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Видео публикуются на страницах «Куликово поле» в социальных сетях.

Уже на этой неделе, 2 апреля в 11:00 в рубрике «Исторические рассказы» выступит экскурсовод музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом Егор Арцыбашев, который пояснит, в чем разница между монголами и татарами. И есть вообще таковая.

3 апреля в 12:00 сотрудники филиала музея-заповедника «Тульские древности» познакомят всех своих виртуальных посетителей с историей ангобной росписи в последнем выпуске сериала «Секреты тульских мастеров».

ИСТОЧНИК KP.RU