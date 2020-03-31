В Тульской области ДТП с 40 машинами: движение по трассе возобновлено

31 Март 2020 2020-03-31T12:28:45+03:00

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31 марта на 127-128 км трассы М-2 "Крым" в Заокском районе произошло несколько ДТП с участием 40 машин.

Из-за этого движение оказалось перекрыто. В 11.55 оно было возобновлено.

Тем не менее, автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда. Наиболее удобный вариант при движении в южном направлении — старое направление автодороги М-2.

ИСТОЧНИК KP.RU