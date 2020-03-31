В Туле во время патрулирования пожароопасных территорий обнаружили 102 очага возгорания

31 Март 2020 2020-03-31T12:04:25+03:00

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В Туле патрулируют пожароопасные территории. Во время таких рейдов сотрудники Центра гражданской защиты и спасательных работ потушили 10 возгораний. Огонь грозил переброситься на строения садовых и дачных кооперативов (в районе населенных пунктов Кишкино, Частинские выселки, Шатск, Красный Яр, Озерки, Сергеевский, Присады).

Всего с 25 по 29 марта состоялось 12 обходов. В ходе них было обнаружено 102 очага возгорания сухой травы.

ИСТОЧНИК KP.RU