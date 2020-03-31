В Туле начнут дезинфицировать придомовые территории
Сейчас обрабатывают проезжую часть, тротуары и парковки, остановочные павильоны
Изменить размер текста:
В Туле начнут дезинфицировать придомовые территории и общее имущество многоквартирных домов. Проработать этот вопрос с УК глава городской администрации Дмитрий Миляев поручил муниципальным службам.
Сейчас для недопущения распространения коронавируса дезинфицирующими средствами обрабатывают проезжую часть, тротуары и парковки, остановочные павильоны, опоры освещения, ограждающие дорожные и мостовые конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU