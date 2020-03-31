31 Март 2020 2020-03-31T10:39:25+03:00

Сейчас обрабатывают проезжую часть, тротуары и парковки, остановочные павильоны

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В Туле начнут дезинфицировать придомовые территории и общее имущество многоквартирных домов. Проработать этот вопрос с УК глава городской администрации Дмитрий Миляев поручил муниципальным службам.

Сейчас для недопущения распространения коронавируса дезинфицирующими средствами обрабатывают проезжую часть, тротуары и парковки, остановочные павильоны, опоры освещения, ограждающие дорожные и мостовые конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU