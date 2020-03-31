Тулякам лучше воздержаться от поездок на личном транспорте
Связано это с резким ухудшением метеоусловий с 31 марта по 2 апреля
Тулякам лучше воздержаться от поездок на личном транспортеФото: Игорь КОПЫТОВ
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Резкое похолодание, а вместе с ним и снегопад накрыли Тульскую область в последний день марта. По прогнозам синоптиков, подобная погода продержится еще, как минимум, два дня. Потепление придет в регион ближе к пятнице.
Поэтому водителям стоит быть крайне внимательными за рулем и соблюдать дистанцию в связи с возможным возникновением гололедицы в вечерние и ночные часы. Тем, кто успел поменять резину на летнюю, в эти дни лучше воздержаться от поездок на личном авто.
ИСТОЧНИК KP.RU