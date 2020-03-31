Нерабочая неделя в Туле: закрылись более 600 точек общепита

31 Март 2020 2020-03-31T09:54:02+03:00

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В Туле временно закрылись более 600 точек общепита - ресторанов, кофеен, кафе, пиццерий и баров. Также не работают более 30 объектов общественного питания нестационарной торговли, а также все салоны красоты и СПА, парикмахерские, косметические и массажные кабинеты, бани, сауны и другие организации, в которых оказываются подобные услуги. Таковы результаты рейда по соблюдению временного приостановления работы объектов.

Всего были проверены 1 100 хозяйствующих субъектов. Это объекты розничной торговли, общественного питания, сферы услуг. Информацию о торговых точках, которые не захотели приостанавливать деятельность в период нерабочей недели, передали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU