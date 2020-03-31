В инфекционных отделениях Тулы находятся 37 человек с признаками ОРВИ

31 Март 2020 2020-03-31T09:34:42+03:00

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В инфекционных отделениях медучреждений Тулы находятся под наблюдением 37 человек с признаками ОРВИ. Об этом говорили на заседании оперативной группы по борьбе с коронавирусом.

Их состояние оценивается как стабильное. Тяжелые формы течения болезни отсутствуют. Заболевшие не нуждаются в искусственной вентиляции легких или другой респираторной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU