31 Март 2020 2020-03-31T09:25:07+03:00

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Дороги в часы пик в Туле опустели. Количество личных автомобилей существенно сократилось. Непривычно тихо даже на самых оживленных магистралях города. На ситуацию повлияли введенные в регионе ограничения для недопущения распространия коронавирусной инфекции.

Расписание общественного транспорта также могут скорректировать, чтобы в салонах не собиралось большого числа пассажиров одновременно. Но для начала профильные специалисты проанализируют его загруженность в часы пик.

ИСТОЧНИК KP.RU