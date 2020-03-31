Дороги в часы пик в Туле опустели
Непривычно тихо даже на самых оживленных магистралях города
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Дороги в часы пик в Туле опустели. Количество личных автомобилей существенно сократилось. Непривычно тихо даже на самых оживленных магистралях города. На ситуацию повлияли введенные в регионе ограничения для недопущения распространия коронавирусной инфекции.
Расписание общественного транспорта также могут скорректировать, чтобы в салонах не собиралось большого числа пассажиров одновременно. Но для начала профильные специалисты проанализируют его загруженность в часы пик.
ИСТОЧНИК KP.RU