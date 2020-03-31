В Тульской области достаточно тест-систем для проведения анализов у людей «группы риска»
На сегодняшний момент их регионе имеется более пяти тысяч
В Тульской области достаточно тест-систем для проведения анализов у людей «группы риска»Фото: Алексей ФОКИН
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Они могут применяться как для возвращающихся из-за рубежа или контактировавших с заболевшими, так и для имеющих диагноз «пневмония».
Из федерального бюджета региону выделено 174 млн рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Эти средства будут направлены на оснащение коечного фонда медицинских организаций, оказывающих помощь больным с коронавирусной инфекцией. Из 733 запланированных 190 уже готовы, а до 3 апреля будут развернуты еще 204.
ИСТОЧНИК KP.RU