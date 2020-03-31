31 Март 2020 2020-03-31T09:00:18+03:00

График работы общественного транспорта в Туле будет пересмотрен Фото: Алексей ФОКИН

На период повышенной готовности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции появятся корректировки

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Работу городского общественного транспорта проанализируют. Безусловно, что на текущей выходной неделе, загруженность его пассажирами изменилась.

Однако надо мыслить на перспективу, добиться того, чтобы в часы пик в салонах не собиралось большого числа пассажиров одновременно. Части маршрутов, возможно, коснутся изменения в расписании движения.

ИСТОЧНИК KP.RU