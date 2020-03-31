График работы общественного транспорта в Туле будет пересмотрен
На период повышенной готовности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции появятся корректировки
График работы общественного транспорта в Туле будет пересмотренФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Работу городского общественного транспорта проанализируют. Безусловно, что на текущей выходной неделе, загруженность его пассажирами изменилась.
Однако надо мыслить на перспективу, добиться того, чтобы в часы пик в салонах не собиралось большого числа пассажиров одновременно. Части маршрутов, возможно, коснутся изменения в расписании движения.
ИСТОЧНИК KP.RU