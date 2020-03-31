Рыбаки в Тульской области плавают по Оке с нарушениями
С приходом «большой воды» активизировались владельцы, так называемых, маломерных судов
Рыбаки в Тульской области плавают по Оке с нарушениямиФото: Алексей ФОКИН
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Действительно, многие лодки не полежат регистрации, но должны быть укомплектованы соответствующим образом. Поэтому сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области регулярно выходят в акваторию для разъяснительных бесед.
На борту лодок должны находиться спасательные жилеты, и таким малым судам запрещен выход на судовой ход, а также стоянка в ряде мест.
ИСТОЧНИК KP.RU