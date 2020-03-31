31 Март 2020 2020-03-31T08:46:28+03:00

Рыбаки в Тульской области плавают по Оке с нарушениями Фото: Алексей ФОКИН

С приходом «большой воды» активизировались владельцы, так называемых, маломерных судов

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Действительно, многие лодки не полежат регистрации, но должны быть укомплектованы соответствующим образом. Поэтому сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области регулярно выходят в акваторию для разъяснительных бесед.

На борту лодок должны находиться спасательные жилеты, и таким малым судам запрещен выход на судовой ход, а также стоянка в ряде мест.

ИСТОЧНИК KP.RU