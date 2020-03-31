Три года сирота из Тульской области не могла получить квартиру
До тех пор, пока в ситуацию в Богородицке не вмешалась межрайонная прокуратура
Три года сирота из Тульской области не могла получить квартируФото: Игорь КОПЫТОВ
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Была проведена проверка по обращению 21-летней жительницы Богородицка о нарушении ее прав. Имея статус лица, оставшегося без попечения родителей, она не могла получить положенного ей по закону жилья, хотя с 18 лет стояла на очереди в Министерстве труда и социальной защиты Тульской области.
Богородицкий межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о предоставлении заявительнице жилого помещения, и последняя инстанция удовлетворила требования в полном объеме, затребовав с местной администрации решить квартирный вопрос девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU