Эхо прошедшей войны: в Туле обнаружена старая граната

31 Март 2020 2020-03-31T08:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

30 марта была обнаружена граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны и успешно ликвидирована поисково-спасательной службой Управления противопожарной службы.

Напоминаем, если вы нашли боеприпасы – не подходите к ним и не перемещайте. Вызовите спасателей по телефонам «01» или «112» и дождитесь приезда специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU