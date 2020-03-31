Эхо прошедшей войны: в Туле обнаружена старая граната
Боеприпас найден в микрорайоне Басово-Прудное на южной окраине города
Эхо прошедшей войны: в Туле обнаружена старая гранатаФото: соцсети
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30 марта была обнаружена граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны и успешно ликвидирована поисково-спасательной службой Управления противопожарной службы.
Напоминаем, если вы нашли боеприпасы – не подходите к ним и не перемещайте. Вызовите спасателей по телефонам «01» или «112» и дождитесь приезда специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU