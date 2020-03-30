30 Март 2020 2020-03-30T18:09:52+03:00

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С 30 марта по 3 апреля аппарат уполномоченного по правам ребенка в Тульской области меняет режим работы. Это связано с нерабочими днями, а также с необходимостью соблюдения карантинных мероприятий.

Тулякам рекомендуют направлять обращения уполномоченному по правам ребенка в Тульской области через интернет-приемную либо на электронную почту nataliya.zykova@tularegion.ru.

В случаях, требующих оперативного вмешательства, звоните по телефонам +7(4872)24-51-68 и +7 (902) 695-20-12.

ИСТОЧНИК KP.RU