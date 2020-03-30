Жители Тульской области пожаловались на свалку коммунальных отходов

30 Март 2020 2020-03-30T18:04:12+03:00

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Жители деревни Поселки Киреевского района пожаловались в прокуратуру на свалку коммунальных отходов. Она находилась между деревней Поселки и г. Липки со стороны муниципалитета.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес главы администрации муниципального образования представление. После этого несанкционированная свалка отходов ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU