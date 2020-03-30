30 Март 2020 2020-03-30T17:42:36+03:00

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Тульская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий. Синоптики прогнозируют понижение температуры ниже 0 градусов, с возможным образованием наледи на проезжей части дороги и выпадение снега. В связи с этим возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Водителям рекомендовали неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками

ИСТОЧНИК KP.RU