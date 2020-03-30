В Алексине приостановлено предоставление госуслуг в МРЭО

30 Март 2020 2020-03-30T17:38:27+03:00

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С 31 марта в отделении №6 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в Алексине приостановлено предоставление госуслуг. Это связано с техническими причинами. Граждане, записавшиеся на прием в электронном виде, в данное отделение, могут без очереди обратиться в отделение №1 МРЭО ГИБДД (192 км автодороги М-2 «Крым»).

Список отделений МРЭО ГИБДД, в которые граждане могут обратиться для получения госуслуг:

Отделение №1,3 (192 км а/д М-2 «Крым»): 8 (4872) 32-44-12

Отделение №7 (г. Донской): 8 (/+48746) 5-39-15

Отделение №8 (г. Ефремов): 8 (48741) 6-17-54

Отделение №9 (г. Киреевск): 8 (48754) 6-09-26

Отделение №10 (г. Новомосковск): 8 (48762) 6-71-41 и 26-79-70

Отделение №11 (г. Суворов): 8 (48763) 2-60-03

Отделение №12 (г. Щекино): 8 (48751) 6-08-92

Приносим извинения за причиненные неудобства в рамках предоставления государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU