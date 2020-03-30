30 Март 2020 2020-03-30T16:55:30+03:00

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В Тульской области задержали 34 осужденных, уклоняющихся от уголовных наказаний. Также задержаны 35 человек, находящихся в розыске, и 1 человек, скрывшийся от следствия, дознания и суда. Таковы итоги мероприятия «Розыск». В нем приняли участие 90 сотрудников оперативных служб УФСИН России по Тульской области.

Сотрудники ведомства проверили 246 адресов возможного местонахождения разыскиваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU