В Тульской области задержали 34 осужденных, уклоняющихся от уголовных наказаний
Таковы итоги мероприятия «Розыск»
Фото: УФСИН России по Тульской области
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В Тульской области задержали 34 осужденных, уклоняющихся от уголовных наказаний. Также задержаны 35 человек, находящихся в розыске, и 1 человек, скрывшийся от следствия, дознания и суда. Таковы итоги мероприятия «Розыск». В нем приняли участие 90 сотрудников оперативных служб УФСИН России по Тульской области.
Сотрудники ведомства проверили 246 адресов возможного местонахождения разыскиваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU