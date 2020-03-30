Постамент памятника В.И. Ленину в Туле отремонтируют к августу
До этого работы проводили 20 лет назад
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Постамент памятника В.И. Ленину в Туле отремонтируют к августу. К работам планируют приступить в мае после проведения аукциона. На данный момент подготовлен проект по реставрации.
Сейчас постамент памятника находится в ограниченно работоспособном состоянии. Для того чтобы не допустить его разрушения, основание временно стянули специальными ремнями.
Последний ремонт на данном объекте проводили в 2000 году.
ИСТОЧНИК KP.RU