2020-03-30T16:31:26+03:00
Общество

Постамент памятника В.И. Ленину в Туле отремонтируют к августу

До этого работы проводили 20 лет назад
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Постамент памятника В.И. Ленину в Туле отремонтируют к августу. К работам планируют приступить в мае после проведения аукциона. На данный момент подготовлен проект по реставрации.

Сейчас постамент памятника находится в ограниченно работоспособном состоянии. Для того чтобы не допустить его разрушения, основание временно стянули специальными ремнями.

Последний ремонт на данном объекте проводили в 2000 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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