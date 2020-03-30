30 Март 2020 2020-03-30T16:31:26+03:00

До этого работы проводили 20 лет назад

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Постамент памятника В.И. Ленину в Туле отремонтируют к августу. К работам планируют приступить в мае после проведения аукциона. На данный момент подготовлен проект по реставрации.

Сейчас постамент памятника находится в ограниченно работоспособном состоянии. Для того чтобы не допустить его разрушения, основание временно стянули специальными ремнями.

Последний ремонт на данном объекте проводили в 2000 году.

ИСТОЧНИК KP.RU