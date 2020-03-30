В Туле водителя минивэна привлекли к ответственности за проезд на красный

30 Март 2020 2020-03-30T16:19:50+03:00

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26 марта на пересечении улиц Оружейной и Октябрьской водитель «Volkswagen Transporter» проехал на запрещающий сигнал светофора.

В ходе проведения розыскных мероприятий был установлен водитель автомобиля. 46-летний мужчина признал свою вину.

Водитель привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам и невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией.

ИСТОЧНИК KP.RU