В Туле водителя минивэна привлекли к ответственности за проезд на красный
46-летний мужчина признал свою вину
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26 марта на пересечении улиц Оружейной и Октябрьской водитель «Volkswagen Transporter» проехал на запрещающий сигнал светофора.
В ходе проведения розыскных мероприятий был установлен водитель автомобиля. 46-летний мужчина признал свою вину.
Водитель привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам и невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией.
ИСТОЧНИК KP.RU