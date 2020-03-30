В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП: пострадали два ребенка

30 Март 2020 2020-03-30T15:48:57+03:00

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29 марта в 20.10 на улице Чехова в Алексине произошло ДТП. 31-летний мужчина на «Nissan Teana» на встречной полосе столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102» под управлением 19-летней девушки.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе два несовершеннолетних. Это пассажиры автомобиля «ВАЗ», 7-летняя и 2-летняя девочки. Дети получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены. В момент происшествия девочки находились в специальных удерживающих устройствах.

По предварительной информации, водитель «Nissan» был пьян. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU