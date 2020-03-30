Юным тулякам предложили принять участие в поэтическом конкурсе к 75-летию Победы

30 Март 2020 2020-03-30T15:38:19+03:00

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Творческое состязание проводится уже третий год подряд и каждый раз имеет определенную тему. В прошлом году в нем участвовали более 600 юных поэтов из России, Республики Беларусь, Латвии и Украины. На этот раз оно посвящено Ржевской битве и Мемориалу советскому солдату, который строится подо Ржевом.

Конкурс будет проходить по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.

Для участия необходимо до 21 апреля 2020 года включительно оформить заявку на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/projects/poeziya-pobedy/ .

Итоги будут подведены 9 мая. Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU