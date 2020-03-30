2020-03-30T15:39:14+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области не поделили дорогу грузовик и легковушка

В аварии пострадали двое
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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28 марта в 04.10 на 140 км трассы М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 43-летний мужчина на автомобиле «Renault Laguna» столкнулся с попутным автомобилем «Hyundai HD», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Renault» получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. Его пассажир, 46-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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