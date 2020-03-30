В Туле при столкновении грузовика и легковушки погиб мужчина
Водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
27 марта в 16.40 на 170 км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП. 62-летний мужчина при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем «Hyundai HD» под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован. Его пассажир, 51летний мужчина, от полученных травм скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU