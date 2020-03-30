2020-03-30T15:02:47+03:00
Происшествия

Убийца из Кимовска Тульской области осужден

Местного жителя, убившего знакомого на школьной парковке, приговорили к 9 годам колонии
Игорь КОПЫТОВ
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Убийца из Кимовска Тульской области осужденУбийца из Кимовска Тульской области осужденФото: Алексей ФОКИН
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Вынесен приговор мужчине, который в ноябре прошлого года зарезал знакомого на школьной парковке на улице Больничной. Установлено, что убийца специально поджидал свою жертву в этом месте, поскольку знал, что тот придет забирать детей из школы. В ходе возникшего конфликта в ход пошел нож. 47-летний мужчина от полученных ран скончался.

52-летний фигурант уголовного дела приговорен к 9 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Также он заплатит 1 млн рублей за причинение морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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