2020-03-30T14:53:47+03:00
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В Новомосковске Тульской области тоже дезинфицируют остановки общественного транспорта

Сами павильоны моют антисептиками, попутно наводя порядок на посадочных площадках
Игорь КОПЫТОВ
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В Новомосковске Тульской области тоже дезинфицируют остановки общественного транспортаВ Новомосковске Тульской области тоже дезинфицируют остановки общественного транспортаФото: Алексей ФОКИН
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Обработка части из 74 остановок антисептическими средствами проводится ежедневно, некоторые моют раз в два-три дня – в зависимости от пассажирской нагрузки.

Также работники муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» подметают вокруг и убирают случайный мусор, остановочные павильоны специальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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