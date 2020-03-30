В Новомосковске Тульской области тоже дезинфицируют остановки общественного транспорта
Сами павильоны моют антисептиками, попутно наводя порядок на посадочных площадках
В Новомосковске Тульской области тоже дезинфицируют остановки общественного транспортаФото: Алексей ФОКИН
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Обработка части из 74 остановок антисептическими средствами проводится ежедневно, некоторые моют раз в два-три дня – в зависимости от пассажирской нагрузки.
Также работники муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» подметают вокруг и убирают случайный мусор, остановочные павильоны специальными.
ИСТОЧНИК KP.RU