30 Март 2020 2020-03-30T14:24:34+03:00

В некоторых крупных магазинах Тулы на полу появилась разметка для покупателей Фото: Алексей ФОКИН

Благодаря ей, понятно, на каком расстоянии нужно находиться покупателям друг от друга

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Безусловно, при наплыве людей соблюдать дистанцию не получится. Однако в карантина при распространении коронавируса, когда народа в торговых залах минимум, - это неплохой вариант.

Напомним, врачи рекомендовали соблюдать безопасное расстояние друг от друга – не меньше метра. В таком случае теоретически возможность заражения сводится к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU