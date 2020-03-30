2020-03-30T14:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В некоторых крупных магазинах Тулы на полу появилась разметка для покупателей

Благодаря ей, понятно, на каком расстоянии нужно находиться покупателям друг от друга
Игорь КОПЫТОВ
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В некоторых крупных магазинах Тулы на полу появилась разметка для покупателейВ некоторых крупных магазинах Тулы на полу появилась разметка для покупателейФото: Алексей ФОКИН
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Безусловно, при наплыве людей соблюдать дистанцию не получится. Однако в карантина при распространении коронавируса, когда народа в торговых залах минимум, - это неплохой вариант.

Напомним, врачи рекомендовали соблюдать безопасное расстояние друг от друга – не меньше метра. В таком случае теоретически возможность заражения сводится к минимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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