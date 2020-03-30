Директор ПФК «Арсенал» предложил не засчитывать результаты нынешнего сезона премьер-лиги

30 Март 2020 2020-03-30T14:17:07+03:00

Так будет справедливее, считает он, опасаясь, что сезон не возобновится

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В интервью одному из российских спортивных изданий, Гурам Аджоев высказал идею о представительстве России в еврокубках на следующий год.

По его словам, с досрочным окончанием сезона согласятся те клубы, что находятся в первой шестерке – они в выигрышном положении. Поэтому было бы справедливо ориентироваться на результаты полноценного прошлого чемпионата, обойтись без «вылетов», а в премьер-лигу просто принять два клуба из ФНЛ.

Если так поступить, то тульский «Арсенал» окажется в выигрыше, ибо по итогам сезона - 2018-19 наша команда снова получает шанс участвовать в кубке Евролиги.

С другой стороны, Аджоев подтвердил готовность клуба доиграть сезон даже летом – с июля по август.

ИСТОЧНИК KP.RU