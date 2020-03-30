Директор ПФК «Арсенал» предложил не засчитывать результаты нынешнего сезона премьер-лиги
В интервью одному из российских спортивных изданий, Гурам Аджоев высказал идею о представительстве России в еврокубках на следующий год.
По его словам, с досрочным окончанием сезона согласятся те клубы, что находятся в первой шестерке – они в выигрышном положении. Поэтому было бы справедливо ориентироваться на результаты полноценного прошлого чемпионата, обойтись без «вылетов», а в премьер-лигу просто принять два клуба из ФНЛ.
Если так поступить, то тульский «Арсенал» окажется в выигрыше, ибо по итогам сезона - 2018-19 наша команда снова получает шанс участвовать в кубке Евролиги.
С другой стороны, Аджоев подтвердил готовность клуба доиграть сезон даже летом – с июля по август.
ИСТОЧНИК KP.RU