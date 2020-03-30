Лже-сотрудник банка выманил у туляков почти 40 тысяч рублей за «призовые» деньги

30 Март 2020 2020-03-30T12:14:39+03:00

Каждый из мужчин назвал мошеннику всю запрошенную информацию

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Жители Киреевского района лишились 16 тысяч рублей и 23 500 рублей. Мужчины обнаружили списание денег с банковских карт после разговора с мошенником.

Неизвестный позвонил поочередно каждому из них и представился работником банка. Собеседник сообщил о начислении денег в качестве бонусов за активное пользование банковскими картами. Для того чтобы «призовые» деньги точно достигли адресата, звонивший уточнил реквизиты карт. Каждый из мужчин назвал всю запрошенную информацию и остался без денег.

После этого они обратились в полицию. В отделе МВД выясняют все детали случившегося.

Полицейские напоминают тулякам, что работникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

ИСТОЧНИК KP.RU