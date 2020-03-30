Лже-сотрудник банка выманил у туляков почти 40 тысяч рублей за «призовые» деньги
Жители Киреевского района лишились 16 тысяч рублей и 23 500 рублей. Мужчины обнаружили списание денег с банковских карт после разговора с мошенником.
Неизвестный позвонил поочередно каждому из них и представился работником банка. Собеседник сообщил о начислении денег в качестве бонусов за активное пользование банковскими картами. Для того чтобы «призовые» деньги точно достигли адресата, звонивший уточнил реквизиты карт. Каждый из мужчин назвал всю запрошенную информацию и остался без денег.
После этого они обратились в полицию. В отделе МВД выясняют все детали случившегося.
Полицейские напоминают тулякам, что работникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
ИСТОЧНИК KP.RU